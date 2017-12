/Cinéma Spoutnik à Genève

Adresse: 11 rue de la Coulouvrenière (1er étage) à Genève

Nombre de salles: 1

Ouvert en 1990 au sein du théâtre de l’Usine, le cinéma Spoutnik est certainement la salle la plus iconoclaste de Genève.

Avec ses 75 fauteuils, elle est installée dans le quartier de la Jonction au premier étage d’une ancienne usine de dégrossissage d’or.

Les sièges et canapés vintage participent au charme du Spoutnik dont la gestion et la programmation sont assurées par un collectif de passionnés.

On peut découvrir au Spoutnik des films d’auteurs mais aussi des films plus confidentiels et expérimentaux, qu’ils soient courts, moyens ou longs-métrages en différents formats comme le super-8, 16mm, 35mm ou la vidéo.

Le Spoutnik organise régulièrement des festivals, rétrospectives, mise en avant de cinéastes ainsi que des séances spéciales gratuites.

On se sent au Spoutnik comme au cinéma Nova de Bruxelles: dans un cinéma attachant, exigeant et à la programmation passionnante.

Capacité du cinéma Spoutnik:

Salle de 75 fauteuils

Programmation du cinéma Spoutnik

Ci-dessus: la salle de cinéma du Spoutnik avec ses 75 fauteuils et canapés.

Ci-dessus: le cinéma Spoutnik est installé au premier étage d’une ancienne usine.