Il est l’un des cinémas mythiques du Quartier latin où plus de quarante cinémas étaient encore en activité dans les années 1960 et 1970. Dans la capitale de l’Art et Essai, le Saint-André-des-Arts possède une histoire aussi originale qu’attachante. Lancé le 27 octobre 1971 par un « jeune homme » de 37 ans, Roger Diamantis, le cinéma de la petite rue Saint-André-des-Arts devient rapidement incontournable avec la projection d’œuvres souvent contestataires ou iconoclastes.

C’est grâce à Roger Diamantis, fils de restaurateurs grecs, que des cinéastes comme Alain Tanner ou Ken Loach – à l’affiche en exclusivité au Saint-André – sont révélés au public parisien. La Rencontre d’Alain Cavalier y a été à l’affiche pendant une année entière! Mais le succès des deux salles de « Saint Roger » est bientôt contrarié par l’implantation au Quartier latin des grands circuits et par un accès de plus en plus difficile aux films d’auteurs.

Depuis le décès du maître des lieux en 2010, Dobrila Diamantis poursuit le travail de recherche de son mari en donnant la possibilité à des cinéastes en herbe, souvent autofinancés, d’être diffusés dans une vraie salle de cinéma. En juillet 2021, l’exploitant et distributeur Shellac ranime la flamme du Saint-André en conservant la philosophie de son fondateur.

Retrouvez le parcours de Roger Diamantis, un homme sensible et passionné par le 7è Art depuis l’enfance, ainsi que l’histoire d’un cinéma ancré dans un quartier en mutation dans le nouvel ouvrage des auteurs du très remarqué Rytmann, l’aventure d’un exploitant de cinémas à Montparnasse.

Le Saint-André-des-Arts, désirs de cinéma depuis 1971.

Axel Huyghe & Arnaud Chapuy

Sous la direction de Claude Forest

Octobre 2021, 96 pages.

Editions L’Harmattan