Paris l’attendait, Pathé l’a fait!

C’est le mercredi 10 juillet 2024 que le Pathé Palace du boulevard des Capucines ouvre ses portes après cinq années de travaux d’une grande ampleur.

Si le cinéma est aujourd’hui totalement reconstruit, le site des Grands boulevards reste chargé d’histoire puisque les projections cinématographiques démarrent dès 1927 dans le ciné-palace voulu par Adolph Zukor, le co-fondateur de Paramount.

Pour diffuser les films de son studio, le tycoon hollywoodien demande à Auguste Bluysen – futur architecte du Rex – de transformer l’ancienne salle du Théâtre du Vaudeville en luxueux cinéma.

« Le Ritz des cinémas » est lancé.

Un siècle d’écart et à chaque fois un entrepreneur et son architecte.

Presque un siècle plus tard, le propriétaire de Pathé Jérôme Seydoux confie à son ami l’architecte Renzo Piano la réhabilitation totale du cinéma. Ensemble, ils ont œuvré en 2004 à la naissance de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé de l’avenue des Gobelins à Paris.

Le nouveau Pathé Palace renoue avec la tradition des grands et luxueux cinémas offrant un grand confort – toutes les salles sont premium – et des services pour les spectateurs. Ainsi, un bar très cosy décoré par Jacques Grange loge dans l’écrin Art déco de la rotonde, une conciergerie répond aux souhaits des visiteurs et un vestiaire libèrent les spectateurs de leurs effets. Au sous-sol, un espace est dédié aux enfants.

Autour du puit de lumière qu’offre le vaste patio central où trônent les bouleaux – l’arbre iconique de Renzo Piano – les salles sont disposées entre le sous-sol et les trois premiers étages. La grande salle de 431 fauteuils en gradins, dotée d’une scène et d’un écran de 18 mètres, est majestueuse. Equipée des dernières technologies, elle permet également la projection de films en 35 et 70 mm.

Les autres salles, toutes dotées de fauteuils club en cuir et d’écran LED Onyx, accueillent entre 96 et 29 fauteuils. La direction du lieu est assurée par Lucia Anglade, directrice générale adjointe Pathé Cinémas, la partie cinéma dirigée par Céline Mattei et la partie Hospitality B2B par Hugo Miara.

Berceau du cinématographe avec la première projection payante au Salon Indien du Grand Café en 1895 et de la première salle de cinéma parisienne, l’Omnia en 1906, les Grands boulevards confortent avec le nouveau Pathé Palace leur place historique dans le 7e art.

Portfolio.

Ci-dessus: l’entrée du Pathé Palace avec sa nouvelle marquise.

Ci-dessus: le bar qui loge derrière la rotonde.

Ci-dessus: détail du plafond, vestige du Paramount de 1927.

Ci-dessus: Paris qui dort (René Clair, 1924).

Ci-dessus: Lucia Anglade et Céline Mattei.

Ci-dessus: vue du puit de lumière depuis le toit.

Ci-dessus: vue du puit de lumière depuis le hall.

Ci-dessus: Le Comte de Monte-Cristo (Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, 2024)

Ci-dessus: la salle 1 (434 fauteuils.)

Ci-dessus: une des salles du Pathé Palace avec son écran LED.

Ci-dessus: détail des fauteuils club en cuir.