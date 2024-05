Et si le cinéma Pereire-Palace, fermé en 1955 et transformé en surface commerciale, retrouvait toute sa splendeur? C’est le pari un peu fou de TF1 Studio: faire revivre pendant quelques minutes et en réalité virtuelle ce cinéma caractéristique du style Art-déco, érigé en 1935 dans la rue de Courcelles (Paris XVIIe).

Sous l’impulsion de son directeur Catalogue et Vidéo Pierre Olivier, le label production et distribution cinéma du groupe TF1 a imaginé redonner vie à la salle de quartier en vue de la promotion du 90ème anniversaire de Pension Mimosas et de sa restauration en 4K.

Entièrement modélisé à partir des plans des architectes Charles Wulffleff et Aloïs Verrey et des photographies de l’époque, l’expérience virtuelle de TF1 Studio permet aux heureux élus – journalistes et passionnés de cinéma – de déambuler dans la salle où le film de Jacques Feyder y tient l’affiche. Equipé d’un casque VR, cette expérience inédite conçue par Louis Ravard, étudiant en Arts plastiques, emmène les spectateurs d’aujourd’hui dans un cinéma d’hier et leur fait revivre l’ambiance d’une salle de quartier d’autrefois.

Installé dans l’un des 1500 fauteuils du cinéma, l’impression réaliste d’assister à la séance est saisissante. Avant le lancement du film et une fois passé le hall et la caisse, on peut admirer les lignes épurées de la salle, distinguer le crépitement des néons, observer la voûte étoilée, surprendre derrière soi le faisceau lumineux du projecteur et découvrir enfin, lorsque les lumières s’éteignent, les premières images de Pension Mimosas.

Si le film a été lancé le 18 janvier 1935 en exclusivité au cinéma Colisée des Champs-Elysées, il n’a pas été à l’affiche du Pereire-Palace. C’est chose faite grâce à ce voyage virtuel!

Pension Mimosas (Jacques Feyder, 1935)

Version intégrale inédite restaurée 4K prochainement en salles et en Blu-ray

