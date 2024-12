Exposition Antiquité et cinéma à la Fondation Pathé

La récente sortie de Gladiator II de Ridley Scott, vingt ans après son premier opus interprété par Russell Crowe, aura-t-elle remis au goût du jour le péplum, un genre qui fit les belles heures des productions hollywoodiennes et italiennes de l’après-guerre avec, pour ne citer que les plus prestigieuses, Spartacus, Quo Vadis ou Cléopâtre ?

Dans la nouvelle exposition qui se tient dans les murs de l’élégante Fondation Jérôme Seydoux – Pathé, à Paris dans le 13e arrondissement, les commissaires Stéphanie Salmon et Pénélope Riboud-Seydoux proposent un retour aux sources de l’Antiquité traitée quasiment dès les débuts du cinématographe par les cinéastes. L’attrait pour les récits épiques, bibliques et historiques se déroulant sur le pourtour méditerranéen, en Egypte et jusqu’à Babylone, a très tôt engendré des productions où l’Histoire antique rivalise avec l’action, l’exotisme et la sensualité.

Un nombre impressionnant de documents – photographies d’exploitation et de tournages, affiches et planches dessinées, matériels publicitaires… – sont exposés parmi les costumes et les robes qui renvoient à la mythologie du 7e Art.

Photos de Theda Bara dans Salomé (J. Gordon Edwards, 2018), de Claudette Colbert dans Le Signe de la croix (Cecil B. DeMille, 1932), de Jean Gabin dans Golgotha (Julien Duvivier, 1935)… Bouclier de Brad Pitt dans Troie (Wolfgang Petersen, 2003), costumes des héros de la production Pathé Astérix & Obélix – L’Empire du milieu (Guillaume Canet, 2023)… Avec, bien sûr, l’iconique char de Ben-Hur (William Wyler, 1959) qui trône devant la superbe affiche française de Roger Soubie.

Antiquité et cinéma.

Exposition

Du 12 décembre 2024 au 29 mars 2024

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73, avenue des Gobelins

75013 Paris