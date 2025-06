Après le Bretagne en novembre 2023, c’est un autre cinéma emblématique de Montparnasse qui ferme définitivement ses portes à l’issue de la dernière séance du 9 juin 2025..

Ouvert par Joseph Rytmann en 1938, le Miramar est alors situé juste en face de l’ancienne gare Montparnasse, détruite à la fin des années 1960 et déplacée derrière la Tour Montparnasse. Idéalement situé sur la place de Rennes, l’actuelle place du 18-juin 1940, il possède alors une prestigieuse salle unique dotée d’un balcon.

Lorsque les lois vichystes sont promulguées, Joseph Rytmann est dépossédé de ses deux cinémas, le Miramar et le Théâtre de Montrouge (ex-Mistral), ce dernier situé au carrefour Alésia. Spolié, l’entrepreneur d’origine russe fuit la capitale. A la Libération, Joseph Rytmann parvient non sans effort à récupérer ses biens devant les tribunaux.

Les Trente Glorieuses sont les années fastes de l’exploitant indépendant qu’on surnomme « L’Empereur de Montparnasse » grâce à l’ouverture de nouveaux complexes dans le quartier: le Bretagne (1961), le Bienvenue Montparnasse (1972) et les Montparnos (1981).

Le Miramar et le Bretagne accèdent rapidement au cercle fermé des cinémas d’exclusivité de la capitale et figurent parmi les établissements les plus porteurs de la Rive gauche. Benjamine Rytmann-Radwanski reprend le circuit cinématographique familial au décès de son père en 1983 et le maintient à la pointe de la technologie (écrans panoramiques, projection numérique) jusqu’au l’intégration du circuit Rytmann au groupe Pathé-Gaumont à la fin de l’année 2009.

Avec la fermeture du Miramar, c’est un témoin historique de l’exploitation cinématographique parisienne qui disparaît. Le projet de Pathé d’intégrer le Miramar au multiplexe Pathé Parnasse n’aura pas abouti. Parmi les causes évoquées, l’impossibilité d’accord trouvé entre le cinéma et la copropriété de l’immeuble pour relier les deux cinémas et en faire un unique établissement.

Ci-dessus: la grande salle.

Ci-dessus: le cinéma en 1995.

Ci-dessus: le livre Rytmann, l’aventure d’un exploitant de cinéma à Montparnasse relate la saga de « l’Empereur de Montparnasse ».