La collection Salles de Cinéma de L’Harmattan s’enrichit d’un nouvel ouvrage dédié à une personnalité majeure de l’industrie cinématographique: Boris Gourevitch.

Né dans l’Empire russe à Odessa, Boris Gourevitch (1897-1980) ouvre son premier cinéma à Paris en 1939, le Cinévog dans le quartier de la gare Saint-Lazare. Spolié durant la guerre, l’entrepreneur reprend en mains sa salle en 1945 et multiplie les ouvertures de « mini-salles » dans le Quartier latin. Ces petits cinémas « nouvelle génération », installés dans les sous-sols ou aux pieds d’immeubles, proposent des films pour un public étudiant et intellectuel. Ce seront les Saint-Germain Studio, Dragon, Huchette et Village.

Après un voyage aux Etats-Unis au début des années 1960 en compagnie de l’architecte Bernard Ceyssac, Boris Gourevitch initie un nouveau concept de cinémas qui révolutionne l’exploitation cinématographique: le « multisalles », appelé rapidement « complexe ». Il lance ainsi avec sa société Multiciné l’ouverture des complexes modernes Elysées-Lincoln en 1969 (3 salles), Quintette en 1972 (5 salles), Hautefeuille en 1972 (4 salles), Parnassiens en 1978 (5 puis 7 salles)…

Défenseur du cinéma d’auteur – il distribue et produit des cinéastes italiens et russes -, Boris Gourevitch surfe sur la libération des mœurs de l’après Mai-68 en transformant le Cinévog en un complexe de 6 salles dédiées à l’érotisme et au porno…

Multiciné. Boris Gourevitch, l’homme des complexes est le récit passionnant d’un personnage hors-norme, précurseur des multiplexes d’aujourd’hui, qui a aussi bien défendu Andreï Roublev (Andreï Tarkovski, 1966) que distribué avec sa société Cinévog Productions Déculottez-vous mesdemoiselles (Francis Leroi, 1978)…

Avec une préface de Frédéric Mitterrand, ancien exploitant des cinémas Olympic qui a connu Boris Gourevitch, les auteurs ont recueilli les archives familiales des arrière-petits-enfants du fondateur, réuni des photos et documents historiques et parcouru, dans un sublime portfolio réalisé par le photographe Arnaud Chapuy, les trois cinémas parisiens de Multiciné: l’Elysées-Lincoln, le 5 Caumartin et le 7 Parnassiens.

Multiciné. Boris Gourevitch, l’homme des complexes

Préface de Frédéric Mitterrand

Axel Huyghe & Arnaud Chapuy

Sous la direction de Claude Forest

Octobre 2023, 142 pages.

Editions L’Harmattan

ISBN : 978-2-14-049315-7