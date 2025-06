Fragments d'un parcours amoureux de Chloé Barreau

Chloé a 16 ans au milieu des années 1990. Elève au lycée parisien Henri IV, elle filme au caméscope sa bande de copains et ses amours. La jeune femme poursuit son travail quelques années plus tard, entre Paris et Rome, avec ses compagnes et compagnons. Ceux d’un soir, ou plus. Douze anciens amantes et amants confrontent aujourd’hui leurs points de vue et reviennent sur leur jeunesse amoureuse.

Aujourd’hui quadragénaires, Anne, Anna, Rebecca, Jeanne, Ariane, Jean-Philippe, Sébastien, Laurent, Bianca, Marina, Marco et Caroline se rappellent leur histoire d’amour, souvent passionnées, avec Chloé, une « amoureuse de l’amour ». Si les entretiens se déroulent sans la présence de la réalisatrice, faisant de Chloé Barreau un magnifique personnage fantomatique, elle laisse une marque intense et indélébile sur les jeunes gens d’alors, adultes d’aujourd’hui.

Car la sensible Chloé Barreau, fille d’un prêtre défroqué dont elle avait relaté le récit dans La Faute à mon père (2012), avait senti l’intensité, l’ivresse et la fugacité des premiers amours et ceux de sa vie de jeune adulte. Telle une archiviste, elle a conservé les films, photographies et lettres de ses amoureuses et amoureux pour, aujourd’hui, leur redonner vie.

Fragments d’un parcours amoureux est un journal intime filmé qui renvoie aux jeunes années de tout à chacun. Et, inévitablement, à la nostalgie d’une jeunesse perdue. C’est la force de ce documentaire émouvant et sensible d’une jeune femme étonnamment romanesque qui a fait de ses amours le matériau de son œuvre.

Fragments d’un parcours amoureux au cinéma Les 3 Luxembourg à Paris.