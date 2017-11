/Evénement: la première du « Roi des rois » à Saint-Eustache.

Vous en rêviez, Lobster l’a fait! La société de production de Serge Bromberg a lancé la première mondiale du film restauré de Cecil B. DeMille dans un lieu exceptionnel situé au cœur de Paris: l’église Saint-Eustache .

Le 16 novembre dernier, des dizaines d’heureux spectateurs ont assisté à la projection numérique du « Roi des rois » dans sa version restaurée dans la nef de l’église Saint-Eustache. « Les Saisons de Saint-Eustache » , co-organisatrices de l’événement, ont le temps d’une soirée détourné le lieu de culte en salle de cinéma et ainsi installé un grand écran sous les grandes orgues.

« Le Roi des rois » (The King of kings) est un des grands films retraçant la vie de Jésus-Christ. Sorti sur les écrans en 1927, le film muet d’un des plus grands cinéastes n’était jusqu’à présent que très peu visible. Son état dégradé ne permettait pas une ressortie décente sur les écrans de cinéma ou sur d’autres supports.

Le clou de la soirée inaugurale fut l’accompagnement musical, durant les 2h40 de projection, par une improvisation du jeune titulaire des grandes orgues: Thomas Ospital. Une expérience inédite.

Le film de Cecil B. DeMille, qui réalisa plus tard « Samson et Dalila » (1949) ainsi que « Les Dix Commandements » (1956), a certainement lancé le genre biblique au cinéma: production somptueuse, mélodrame et intrigues, effets spéciaux…

Son Jésus est incarné par H.B. Warner, un acteur déjà âgé de 50 ans lors du tournage, au regard tout à fait hypnotisant. La crucifixion de Jésus est un des moments les plus spectaculaires du film: les effets spéciaux et la musique jouée pour le cin-concert n’ont rien à envier aux trucages d’aujourd’hui.

Quant à la résurrection de Jésus, les scènes ont été tournées en Technicolor: durant quelques minutes, on assiste ainsi à un traitement en couleurs tout à fait saisissant.

Un chef d’oeuvre de cinéma à découvrir absolument !

Ci-dessus: une des scènes du « Roi des rois » de Cecil B. DeMille avec dans le rôle de Jésus-Christ l’acteur H.B. Warner.

Ci-dessus: Serge Bromberg présentant « Le Roi des rois » lors de la première en version restaurée.