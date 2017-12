Adresse: 3 place des Eaux-Vives à Genève

Nombre de salles: 1

C’est dans les années 1940 que le cinéma Le City ouvre ses portes dans le quartier des Eaux-Vives à Genève. La salle unique propose une affiche de films projetés en version originale.

La programmation du cinéma mono-écran est assurée par le cinéma Les Scalas, situé à quelques mètres de là. Depuis 2012, Le City, menacé de fermeture, a été repris par les Scalas qui en a fait, pour le plus grand bonheur des cinéphiles, son annexe.

La salle et les parties communes du City ont été rénovés en 2016, le nombre de fauteuils a été revu à la baisse pour plus de confort et la salle est désormais en gradins pour une meilleure qualité de projection.

Un bar complète le passage des spectateurs au City. Ce cinéma de quartier rappelle les romans de Patrick Modiano qui a situé l’action de plusieurs de ses livres dans ce quartier genevois.

Capacité du cinéma Le City à Genève:

Salle 1: 170 places

Programme du cinéma Le City