Fleuron de l’architecture des années 1950, le Plaza était considéré comme le plus beau et le plus grand cinéma de Genève. Construite par l’architecte Marc-Joseph Saugey (1908 – 1971), la salle est intégrée au Mont-Blanc Centre. L’architecte est connu pour ses réalisations genevoises, notamment le cinéma Manhattan (l’ancien Paris, aujourd’hui intégré à l’auditorium de la Fondation Arditi).

Ouvert en novembre 1952, le Plaza ferme ses portes un demi-siècle plus tard, en janvier 2004. Dans un premier temps laissée à l’abandon, la salle devient l’objet de convoitises spéculatives. Vaguement classé, l’ancien Plaza est déclassé pour être transformé en centre commercial, une situation malheureusement classique pour un grand nombre de cinémas.

A l’instar de celle constituée pour le cinéma Colisée de Carcassonne, une association se créée afin de sauvegarder ce temple cinématographique genevois. Pendant ce temps, les pouvoirs publics font preuve d’une grande indifférence… Alors que la ville de Genève refuse le classement du Plaza, les effroyables bulldozers sont déjà dans la rue, prêts à entamer leur abominable besogne…

Lorsqu’un miracle se produit: la Fondation Wilsdorf rachète l’ensemble du bâtiment pour 100 millions de francs suisses, soit 90 millions d’euros. Prévue pour l’automne 2024, l’inauguration du Plaza dévoilera son esthétique originelle ancrée dans les années 1950.

La salle comporte à l’origine 1.250 fauteuils; la capacité de la salle restaurée est ramenée à 750 fauteuils. Une bibliothèque, une librairie du cinéma et de l’architecture ainsi qu’une brasserie complètent le futur lieu de vie et de culture que sera le Plaza.

Textes & photos: Simon Edelstein.

Réalisateur et photographe, Simon Edelstein est également l’auteur des livres Lux, Rex & Corso. Les salles de cinéma en Suisse (édition D’Autre part, 2011) et Le Crépuscule des cinémas (Jonglez, 2020).

Ci-dessus: vues du hall du Plaza.

Ci-dessus: vue des espaces de déambulation pour l’accès au balcon.

Ci-dessus: vue du balcon.

Ci-dessus: vue de l’écran depuis le balcon de la salle.

Ci-dessus: vue de l’orchestre depuis le balcon.