A bord de son break viellissant, Mickaël évolue dans la nuit parisienne, dans les quartiers populaires du nord de la capitale. Médecin de nuit à la vie décousue, Mickaël est empêtré dans un trafic de Subutex avec Dimitri, son cousin pharmacien. Seules sa famille, la passion de son métier et sa maîtresse lui offrent un peu de lueur dans la descente aux enfers d’une nuit pas comme les autres.

Le Paris nocturne inspire les cinéastes depuis les débuts du cinématographe et ce jusqu’à très récemment avec les pérégrinations d’un chauffeur de VTC dans le beau La Nuit venue (2020). Ici, c’est la tournée d’un médecin humaniste, au secours de pauvres et des toxicos qu’on suit alors que son fragile équilibre semble s’écrouler. Interprété par un Vincent Macaigne surprenant, ce polar original subtilement réalisé par Elie Wajeman s’écarte des clichés pour nous immerger totalement dans le milieu terrifiant du trafic de drogue et de médicaments, le tout porté par une belle musique de Evgueni et Sacha Galperine.

Sara Giraudeau, silhouette longiligne et douce fragilité, est la lumière qui parcourt l’obscurité de Médecin de nuit.