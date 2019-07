Dans une bourgade argentine, le très respectable et respecté Claudio, avocat de profession, est interpellé par un inconnu dans un restaurant. Maniant le verbe comme pas un, Claudio démonte l’argumentaire de son interlocuteur et l’humilie. A la sortie de l’établissement, l’inconnu rattrape l’avocat et une rixe fatale éclate…

L’action de « Rojo » se situe en 1975, à quelques kilomètres de Buenos Aires.