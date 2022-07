Neil (Tim Roth) reste délibérément seul à Acapulco lorsque la famille, qui passe des vacances dans un luxueux resort, est rappelée d’urgence pour Londres. Commence alors la fuite d’un homme qui se perd dans le quartier populaire de la station balnéaire mexicaine.

On connaît notamment le réalisateur Michel Franco pour ses deux premiers films, les cruels Daniel y Ana (2009) et Después de Lucía (2012). Le cinéaste mexicain revient avec deux têtes d’affiche, Tim Roth et Charlotte Gainsbourg, dans le récit troublant d’un homme en rupture, décidé à brutalement se désolidariser des siens.

Avec sa mise en scène étudiée au millimètre et le halo mystérieux qui l’entoure, Sundown dégage une atmosphère pesante où la tension croît inexorablement. Les jeux subtils de Tim Roth et Charlotte Gainsbourg, magistraux, sont les atouts majeurs de ce film poignant, qui rappelle aussi bien, à des degrés différents, Deux jours à tuer (2008) de Jean Becker que le magnifique Dans la ville blanche (1982) d’Alain Tanner.