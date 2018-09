/Cinéma Titania à Spetses

Adresse: île de Spetses (Grèce)

Nombre de salles: 1

Le cinéma Titania de Spetses, une île grecque qui fait face au Péloponnèse, a des allures de carte postale estivale. La salle unique est en plein air, les fauteuils ont des airs de plage et les bougainvilliers habillent les extrémités du cinéma. En cas de beau temps, ce qui est plus que fréquent en été, le toit du Titania s’ouvre et laisse apparaître la voûte étoilée…

Avec sa programmation de films d’exclusivité internationaux projetés de juin à octobre au rythme de deux séances quotidiennes, le Titania est un véritable must lors de la villégiature des cinéphiles grecs ainsi que des visiteurs étrangers de l’île. Inauguré dans les années 1960, le cinéma est aujourd’hui géré par le Poseidonion Grand Hotel.

L’île possède un autre cinéma, également en plein-air, le Marina.

Ci-dessus: la salle de cinéma en plein-air du Titania.

Ci-dessus: l’ancien projecteur du cinéma.

Ci-dessus: d’anciennes photos d’exploitation habillent le hall du cinéma.

Ci-dessus: la caisse du cinéma.