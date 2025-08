Dans une petite ville du Massachusetts, Agnès (Eva Victor), une brillante étudiante en lettres, est victime d’une agression sexuelle. Aux côtés de sa meilleure amie Lydie (Naomi Ackie), la jeune femme, qui apprendra par la suite sa nomination en qualité de professeur d’Université, tente de se reconstruire.

Premier long-métrage de la comédienne Eva Victor, Sorry, Baby relate les conséquences, dans le milieu universitaire, d’un viol commis par une personne en qui elle avait pourtant totalement confiance. D’abord sidérée, Agnès choisit de mettre des mots sur cette agression, épaulée par son amie Lydie. Et de réapprendre la confiance en soi et en celle des autres, dont son voisin Gavin (Lucas Hedges).

Avec beaucoup de subtilité, la cinéaste trentenaire suit la lente reconstruction de son personnage Agnès, une jeune femme attachante, indépendante et dotée d’une forte personnalité. Avec même un certain humour, ce récit de l’après traumatisme revient sur le pouvoir – intellectuel, charismatique, hiérarchique – qu’exerce un homme sur une femme. C’est la prise de conscience d’avoir eu une relation sexuelle non consentie et finalement forcée qui enfonce la jeune femme dans un mal-être. Et des conséquences sur sa vie quotidienne – solitude, évitement des autres, perte du plaisir sexuel.

Avec une construction scénaristique en forme de puzzle et séquencée en plusieurs chapitres, Sorry, baby révèle à la fois une cinéaste et une comédienne, Eva Victor. La scène finale, lorsqu’Agnès s’adresse à un nourrisson sur les obstacles qu’il va franchir plus tard dans sa vie, est poignante.

Ci-dessus: Sorry, Baby un film réalisé par Eva Victor à l’UGC Rotonde à Paris.