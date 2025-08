Adresse: A, Rota, à Marignana (Corse-du-Sud)

Nombre de salles: 1

Dans le petit village de Marignana, sur la côte ouest de la Corse, un lieu unique en son genre anime la région: le cinéma Maistrale. On doit l’initiative de cette salle de cinéma, installée en pleine montagne depuis 1988, à Paul Ceccaldi, fondateur de l’association Scopre qui gère la salle de spectacle.

Ouvert toute l’année, le cinéma, qui doit son nom à Maistrale (1872-1950), poète local surnommé « le barde de la Corse », propose une riche programmation de films récents, en version originale, ainsi que de films du patrimoine et des cycles de films italiens et corses.

Sa centaine de fauteuils en gradins, son grand écran et son dynamisme en font un précieux joyau culturel. Jouxtant le cinéma classé Art et Essai qui affiche quelques 300 séances par an ainsi que des débats, on trouve le restaurant Ustaria Di A Rota.

Ci-dessus: sur la façade du Maistrale, une décoration en hommage aux arts.

Ci-dessus: le cinéma Maistrale possède une scène pour les spectacles vivants et les concerts.