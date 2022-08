Sur le cours Napoléon d’Ajaccio, trois cinémas animaient cette artère fréquentée du centre-ville de la capitale corse. Après la fermeture du Lætitia, celle de la prestigieuse salle de l’Empire et après la destruction du Bonaparte, les spectateurs en mal de cinéma n’avaient comme ultime recours celui de se rendre au multiplexe Ellipse, à la lisière de la ville.

En septembre 2022, grâce notamment à la volonté de l’exploitant de l’Ellipse Michel Simongiovanni, trois nouvelles salles Art et Essai seront inaugurées à l’emplacement de l’ancienne salle unique qui, dans les années 1970, atteignait 660 fauteuils répartis dans l’orchestre et le balcon. Les nouvelles salles, dotées d’une capacité de 180 fauteuils pour la plus grande et de 50 fauteuils pour les deux autres, rouvriront dans leur plus bel apparat. Le bar et le majestueux escalier d’origine du Lætitia sont les seuls vestiges de l’historique cinéma ouvert en 1950.

Complémentaires de l’Ellipse, les trois salles du Lætitia seront classées Art et Essai.

Visite du chantier du cinéma Lætitia d’Ajaccio.

Ci-dessus: à gauche le bar des années 1950 sera conservé. A droite, l’escalier qui mène à la grande salle (ancien balcon).

Ci-dessus: vue depuis l’escalier de la grande salle.

Ci-dessus: l’escalier dans la cabine de projection.

Ci-dessus: les salles de 50 fauteuils chacune sont installées au rez-de-chaussée, dans l’ancien orchestre.

Ci-dessus: la grande salle de 180 fauteuils, en cours de finalisation, occupe l’ancien balcon.

Ci-dessus: l’installation des enceintes et du cadre pour accueillir l’écran.