De retour dans la ville de son enfance pour l’enterrement de son père, Lydia Deetz (Winona Ryder) y est accompagnée par sa mère Delia (Catherine O’Hara) et sa fille Astrid (Jenna Ortega). L’adolescente en rupture avec sa famille y fait la connaissance d’un garçon de son âge, Jeremy, qui l’incite à franchir la porte de l’au-delà… Pour ramener sa fille, Lydia doit convoquer l’effroyable exorciseur Beetlejuice (Mickael Keaton)…

Il y a 36 ans sortait Beetlejuice, le second long-métrage d’un réalisateur inventif dont la plupart de ses films sont devenus des classiques du 7e Art. La suite tant attendue de cette farce gothique débarque enfin sur le grand écran avec pratiquement le même casting, auquel viennent s’ajouter trois nouveaux personnages principaux: la jeune Astrid (Jenna Ortega), l’ex-épouse de Beetlejuice Delores (Monica Bellucci) et le policier Wolf Jackson (Willem Dafoe). Le cinéaste a épaissi un personnage en passe de voler la vedette de son antihéros, le géant à la tête réduite Bob…

Pour ce nouvel épisode, Tim Burton a gardé l’univers de l’affreux, sale et méchant Beetlejuice, clown drolatique et délirant. On y retrouve bien sûr le monde des vivants – à quelques heures de la fête d’Halloween, dans la paisible ville de Winter River -, mais également celui des morts, une sorte de purgatoire dans l’attente du voyage vers l’éternité, via le mémorable Soul train…

Si la première partie du film, un peu fourre-tout, tarde à se mettre en place – la faute à une multitude de personnages -, la suite tient heureusement son lot de promesses. Le rythme effréné, le délirant univers macabre, les décors de studio, la célèbre partition de Danny Elfman… tout nous replonge dans ce désormais classique de la Warner Bros. Le plaisir est d’autant plus fort de revoir enfin la belle Winona Ryder, star injustement déchue d’Hollywood, et le trop rare Michael Keaton.