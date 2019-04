Quand un Fritz Lang totalement inédit au cinéma sort en version restaurée, le cinéphile ne peut que se réjouir de cette rareté d’un des grands maîtres du 7ème Art. Tourné en 1950, « House by the river » n’est curieusement jamais sorti en salles en France, la faute probablement à son insuccès aux Etats-Unis. Pourtant, ce joyau du film noir mérite amplement qu’on s’y attarde, presque soixante-dix ans après grâce à un scénario bien ficelé, une mise en scène maîtrisée, un beau grain noir et blanc et une partition de George Antheil qui donnent une ambiance tout à fait hitchcockienne – on pense à « Psychose » – à cette oeuvre traduite en français par « Au Fil de l’eau ».