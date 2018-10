/Leave no trace: l’appel de la forêt.

Un père et sa fille. Une forêt. Leur domaine.

Le nouveau film de Debra Granik, qui nous avait épaté avec « Winter’s bone » (2011), conte l’épopée de Tom, une adolescente américaine et de son père Will, un vétéran de guerre. Traumatisé pas son expérience dans une contrée lointaine – un pays qui ne sera jamais nommé et qu’on devine au Moyen-Orient – l’homme élève sa fille dans une forêt de l’Oregon, non loin de Portland. Désocialisé, le duo affronte les services sociaux et les possibilités de réinsertion dans la société américaine.

Dans une nature magnifiée, le père et sa fille se sont adaptées à une nature à la fois nourricière et hostile.