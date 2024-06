Cambodge, 1978. Trois ans après la prise de pouvoir des Khmers rouges, le leader révolutionnaire Pol Pot mène son pays dans la ruine et le génocide. Débarquant sur le tarmac de l’aéroport, trois visiteurs français veulent comprendre l’avènement du Kampuchéa démocratique, le nouveau nom du pays: le photographe Paul Thomas (Cyril Gueï), la journaliste Lise Delbo (Irène Jacob) et un ancien camarade d’études du dictateur Alain Cariou (Grégoire Colin).

Mêlant images d’archives, films d’animation conçu avec des marionnettes et fiction, Rithy Panh s’est inspiré des écrits de la journaliste américaine Elizabeth Becker dans Les Larmes du Cambodge (Presse de la Cité, 1988). Le cinéaste adopte le point de vue du trio d’occidentaux qui découvre, avec plus ou moins d’aveuglement, le régime sanguinaire érigé au nom de l’idéologie marxiste et de son chef, le « Frère numéro 1 » Pol Pot.

La sincérité du cinéaste est indéniable, les comédiens – Grégoire Colin en tête – impeccables. Il manque pourtant dans ce Rendez-vous avec Pol Pot un vrai souffle cinématographique pour rendre son récit réellement palpitant. C’est néanmoins une passionnante page d’histoire et de son génocide oublié que le spectateur découvre avec ce nouvel opus du cinéaste de Un Barrage contre le Pacifique (2010).