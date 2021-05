Le terrain est glissant pour Fred (Jérémie Renier) et Lyz (Noée Abita): l’autoritaire coach entraîne sa jeune élève de 15 ans pour les championnats de ski, ce qui implique une forte proximité durant toute la saison. D’autant plus que Lyz, seule loin de ses parents divorcés, vit ses premiers désirs. Lorsque la relation de maître à élève dérape, Lyz voit sa vie de jeune femme bouleversée.

La réalisatrice Charlène Favier, dont l’histoire est en partie autobiographique, a su éviter tous les clichés d’un simple rapport de domination dans le monde du sport. La jeune femme – adolescente et mineure – tombe peu à peu sous l’emprise de son entraîneur à qui elle doit ses exploits sportifs et ses médailles. Le culte du corps est poussé à l’extrême, l’envie de briller est sans cesse rappelée, la cohabitation de plus en plus fréquente. Et puis malgré tout, Lyz l’aime bien son coach qui pourrait être son père. Autant de facteurs qui expliquent subtilement – sans jamais le justifier – une relation non consentie sur mineure. Puisque c’est d’un glissement progressif vers le viol dont parle Slalom porté par Noée Abita, révélée dans Ava (2017) et le toujours excellent Jérémie Renier.

Les prises de vues de la montagne enneigée au petit matin, peut-être le seul moment serein pour l’héroïne, sont d’une grande beauté. Slalom est un drame poignant qui, au bout de la piste, envisage un espoir lumineux pour la jeune héroïne que cette expérience tragique a renforcé.