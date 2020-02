Adresse: Place Bertran de Born à Montignac-sur-Vézère (Dordogne)

Nombre de salles: 1

Le cinéma municipal de Montignac, la charmante commune du Périgord bordée par la Vézère et célèbre pour le site préhistorique de Lascaux, est membre du réseau Ciné Passion 24 qui promeut la diffusion d’œuvres cinématographiques dans le département de la Dordogne, notamment via le cinéma itinérant dans des bourgs en zone rurale. Classée Art et Essai, la salle unique offre au cinéphiles une belle diversité d’œuvres, depuis les films d’auteur jusqu’aux films d’animation, en passant par les grandes exclusivités.

Le cinéaste marseillais Paul Carpita (1922-2009) est le parrain du Vox rénové dont l’inauguration de la nouvelle salle a lieu le 28 septembre 1996.

Le restaurant et café Paradiso, qui occupe l’ancien foyer du cinéma Vox, offre un plaisir gastronomique et convivial aux spectateurs pour discuter – jusqu’à plus d’heure – de leurs coups de cœurs cinématographiques!

Le Réseau Ciné Passion 24 regroupe les cinémas Louis Delluc à Nontron, CinéRoc à Terrasson, Lux Louis Delluc au Buisson de Cadouin, Max Linder à Riberac, Le Club à La-Roche-Chalais et le Studio 53 à Boulazac-Isle-Manoire.



Ci-dessus: la façade du Vox, le cinéma municipal de Montignac.

Ci-dessus: la salle du cinéma Vox.

Ci-dessus: le restaurant Paradiso, en hommage au film de Giuseppe Tornatore sorti en 1988, occupe l’ancienne entrée du cinéma. Elvira, la maîtresse des lieux, propose une cuisine « fait maison » appréciée.