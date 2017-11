/Cinéma Vendôme à Bruxelles

Adresse: 18 chaussée de Wavre à 1050 Ixelles (Belgique)

Nombre de salles: 5

A quelques pas de la porte de Namur, le cinéma Vendôme arbore son imposante façade depuis les années 1930. Mais le Vendôme n’a pas toujours élu domicile à son actuel emplacement de la chaussée du Wavre. En effet, il occupe depuis 1991 le bâtiment d’un ancien cinéma datant de 1939: Le Roy.

L’histoire du Vendôme débute en fait avenue Louise, n° 35. Dans les années 1950, Henry Fol, l’exploitant du cinéma l’Avenue (fermé en mai 1992), rachète une jolie salle de cinéma: le Ciné Vog. La salle est rebaptisée le Vendôme lors son inauguration en 1952. C’est alors une salle unique qui programme des films de première exclusivité.

En 1965, la salle mono-écran est divisée en deux puis en quatre salles ce qui permet une programmation plus large. Le Vendôme de l’avenue Louise est d’ailleurs, avec le Colisée, un des premiers multisalles du pays.

Face à la flambée de l’immobilier dans les années 1990, le Vendôme ferme ses portes pour mieux les rouvrir un an après à son emplacement actuel. Quant à lui fermé depuis 1991, l’ancien cinéma Le Roy renaît ainsi des ses cendres le 29 janvier 1992 sous l’enseigne Vendôme.

Se sentant à l’étroit avec ses trois salles, le Vendôme-Le Roy annexe un ancien cinéma, l’Empire-Pathé situé chaussée d’Ixelles, et propose désormais cinq salles dont l’entrée unique se fait toujours par la chaussée du Wavre.

Le Vendôme, pionnier des cinémas Art et Essai de Bruxelles, est aujourd’hui davantage qu’un cinéma: c’est un lieu d’échange et de culture, indispensable aux passionnés d’art et de cinéma. Avec le Nova, l’Actor’s Studio et les Galeries, ils perdurent la tradition d’un cinéma de qualité.

Capacité du cinéma Vendôme d’Ixelles:

Salle 1 : 273 fauteuils (accessible pour les personnes à mobilité réduite)

Salle 2 : 188 fauteuils

Salle 3 : 183 fauteuils

Salle 4 : 129 fauteuils

Salle 5 : 77 fauteuils

En bref:

1911: le High Life occupe le rez-de-chaussée de l’avenue Louise, n°35. Le cinéma devient le Louise puis le Ciné Vog.

1952: Henry Fol rachète la salle du Ciné Vog et la rebaptise le Vendôme.

1965: le Vendôme devient un complexe de deux salles puis quatre salles.

1991: fermeture le 15 janvier du Vendôme de l’avenue Louise.

1992: déménagement du Vendôme dans l’ancien cinéma Le Roy chaussée de Wavre.

1995: le Vendôme passe de trois à cinq salles en annexant l’ancien cinéma l’Empire.

