/Cinéma Palace à Bruxelles

Adresse: 85 boulevard Anspach à Bruxelles

Nombre de salles: 4

Plus connu sous son ancien nom Pathé-Palace, ce cinéma historique de Bruxelles a rouvert ses portes le 28 février 2018 après des décennies d’inactivité.

Avec ses quatre salles, dont la plus grande est dotée d’une capacité de 373 fauteuils, le nouveau Palace se veut un lieu de rencontres autour du cinéma. Un restaurant, un bar et des espaces de réception, notamment dans l’ancien foyer Art Déco, prolongent la sortie dans la nouvelle institution dont le cinéaste Luc Dardenne est l’administrateur.

Ci-dessus: l’emblématique façade du cinéma construit en 1913.

Ci-dessus: le cinéma Pathé-Palace à l’époque de sa splendeur.

Un des plus anciens cinémas de Bruxelles.

Dès 1913, le lieu est dédié au music-hall puis définitivement au cinématographe. Avec sa célèbre façade due à l’architecte Paul Hamesse et son emblématique coq trônant au fronton du bâtiment, le Pathé-Palace est alors, avec ses 2500 fauteuils, la plus grande salle de cinéma de la capitale.

Avec le cinéma Marivaux du boulevard Adolphe Max et plus tard le Pathé-Ixelles et l’Empire, la salle du boulevard Anspach est un des fleurons de la société française Pathé.

En 1965, le cinéma arbore l’enseigne Pathé Bourse jusqu’en 1973, année de sa fermeture.

Commence alors une période où la salle historique subit les transformations des ses occupants successifs: un show-room, un restaurant le Pathé Palace Café et un nouveau cinéma nommé le Kladaradatsch!

Mais le Kladaradatsch!, dont l’ancienne salle unique a été divisée en trois salles, n’obtient pas le succès escompté et baisse son rideau au bout de trois années.

C’est un dénouement heureux que vivent les cinéphiles bruxellois en cette année 2018: l’un des plus anciens cinémas de Bruxelles accueille de nouveau le cinématographe, plus d’un siècle après son ouverture.

Ci-dessus: l’entrée du cinéma en 2018.

En bref:

1913: Charles Pathé confie à l’architecte Paul Hamesse la conception du « plus grand cinéma de Bruxelles ».

1965: le Pathé-Palace devient le Pathé-Bourse.

1973: fermeture du cinéma et reconversion en show-room.

1998: réouverture du cinéma avec trois salles sous l’enseigne Kladaradatsch!

2001: le Théâtre National de Belgique s’installe dans l’ancien cinéma jusqu’en 2004.

2012: début des travaux de réaménagement.

2018: ouverture du cinéma Palace et création de quatre salles.

Le cinéma Pathé-Palace au fil des ans:

Ci-dessus: le film « Marie-Octobre » (1959) à l’affiche du Pathé-Palace.

Ci-dessus: le film « Les Lavandières du Portugal » (1957) à l’affiche.

Remerciements & documents: M. André Bette