Sur les routes de Bretagne, Pauline (Laure Calamy), une formatrice-psychologue dans un centre de récupération de points, provoque aux chauffards des accidents mortels la nuit venue. Un beau matin, sa dernière victime refait mystérieusement surface…

Comédie policière tournée dans la baie de Douarnenez, Bonne conduite assume pleinement un genre passé aux oubliettes: la série B. Avec de multiples références à l’écran – Les Oiseaux (Alfred Hitchcock, 1963), Usual Suspects (Bryan Singer, 1995), Seven (David Fincher, 1996) – Jonathan Barré a instillé dans son film des séquences comiques portées par un duo de policiers neuneu (Grégoire Ludig et David Marsais).

Si l’idée d’une vengeresse masquée des routes est vraiment jouissive – surtout si elle est interprétée par la géniale Laure Calamy, le cinéaste ne tient malheureusement pas toujours la route en étirant son récit avec l’enquête des flics et un obscur trafic de drogue. On rit à de vraies séquences comiques et on a plaisir à revoir l’acteur Tchéky Karyo dans le rôle d’un « méchant » comme il aime les jouer depuis ses débuts dans les années 1980. Mais Bonne conduite manque cruellement de carburant scénaristique, malgré l’énergie qu’on devine sous le capot et la musique électronique de Charles Ludig.