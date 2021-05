Deux femmes, Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier), vivent leur amour caché. Elles décident de quitter leur petite ville de province pour s’installer à Rome et, à plus de soixante ans, démarrer une nouvelle vie. Mais Madeleine peine à révéler à ses deux enfants son homosexualité et son nouveau projet de vie avec Nina.

Pour son premier film, Filippo Meneghetti nous emmène dans l’intimité de ces deux femmes magnifiques et amoureuses, superbement interprétées par Barbara Sukowa et Martine Chevallier. On sait peu de choses de leur passé, on nous apprend seulement qu’elles se connaissent depuis longtemps et vivent leur passion cachée.

Sorti sur les écrans avant les longs mois de fermeture des salles de cinéma et auréolé entre-temps du Cesar du meilleur premier film, Deux est un film de combat, le combat pour le droit de s’aimer. Et de vivre, à tout âge et quelque soit la sexualité, cet amour librement. C’est aussi et surtout une ode à la tendresse face à une génération plus jeune, et plus conservatrice, totalement hermétique et intolérante aux désirs de liberté et de sexualité des plus de soixante ans. Même de leur propre mère. Malgré les quelques passages inutiles avec le personnage de la garde-malade, le film de Filippo Meneghetti est une oeuvre forte portée par de magnifiques – et trop rares – comédiennes.