Près de la frontière mexicaine, il marche dans la boue en trainant derrière lui un corbillard. Vêtu de noir, habile à la gâchette, les yeux bleus perçants, c’est Django (Franco Nero). Le mystérieux cowboy, qui sauve la prostituée Maria (Loredana Nusciak) des griffes de bandits mexicains, revient au pays pour y assouvir sa vengeance. Son but? Tuer le sanglant major Jackson (Eduardo Fajardo), assassin de son ancienne compagne.

Deux ans avant son chef d’œuvre Le Grand silence (1968) et la même année que Le Bon, la Brute et le Truand de son compatriote Sergio Leone, le spécialiste du cinéma bis Sergio Corbucci réalise ce Django, remis au goût du jour par le remake de Quentin Tarantino en 2012.

Western à la sauce spaghetti tourné en Espagne, Django se démarque des films de genre par la violence incarnée par le major Jackson, suprémaciste qui a pour jeu favori d’abattre comme des lapins les prisonniers mexicains. Assez jubilatoire et malgré une réalisation qui manque quelque peu de virtuosité, Sergio Corbucci appelle aux instincts binaires des spectateurs: un « gentil », belle gueule et charismatique, confronté à un « méchant » sadique et cruel. Et ça marche!

Moins noir que Le Grand silence et mettant en scène un héros qui rappelle franchement le jeune Clint Eastwood de la même époque, le film de Sergio Corbucci est un pur spectacle de cinéma de quartier, dans une version restaurée, et porté par la musique de Luis Bacalov.