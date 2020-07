Toujours dans le cadre du festival « Forbidden Hollywwod » avec des films issus du catalogue de la Warner Bros. tournés au début des années 1930 avant le code Hays, penchons-nous après « The Mind reader » (1933) et « Jewel roberry » (1932) sur « Female » réalisé par Michael Curtiz en 1933, celui-là même qui signera dix années plus tard « Casablanca » avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.

La Drake General Motors est dirigée d’une main de fer par Alison Drake (Ruth Chatterton), l’unique héritière de l’empire automobile de son père. Célibataire, Alison collectionne les aventures sans lendemain, notamment avec ses secrétaires masculins avides de sortir avec une femme de pouvoir et d’argent. Lorsque les jeunes hommes se montrent trop amoureux, l’autoritaire directrice les envoie dans ses filiales étrangères. Au cours d’une promenade dans une fête foraine, Alison fait la connaissance de Jim Thorne (George Brent), un séduisant jeune homme nouvellement arrivé dans la ville. Tombée sous le charme de cet homme inconnu, elle le retrouve le lendemain dans son usine: Jim Thorne est en effet le nouvel ingénieur fraîchement embauché par la Drake General Motors…

Michael Curtiz nous offre une savoureuse comédie d’une femme, en tailleur strict le jour et en robe de soirée la nuit, qui mène à la baguette son petit monde. Abusant de sa position hiérarchique, elle dispose des hommes comme elle le souhaite: aucun ne doit se refuser à elle. Un goujat sexiste au féminin. Mais la « superwoman » Alison cherche l’amour le plus pur: un belle âme désintéressée et aimante pour ce qu’elle est.

Dans son bureau qui surplombe l’usine familiale, avec ses cheminées crachant des fumées noires, ou dans sa superbe villa Art déco (la villa Ennis House à Hollywood imaginée par Frank Lloyd Wright), ses collaborateurs comme ses domestiques sont au petit soin auprès de l’énergique femme d’affaire. Mais qui pour résoudre son problème existentiel?

Michael Curtiz, avec les cinéastes William Dieterle et William A. Wellman qui ont participé à la réalisation du film, nous offre un beau portrait de femme, à l’avant-garde des mouvements féministes des années 1970 et de ce début du XXème siècle. Espiègle, drôle, touchant: « Female » est une oeuvre précurseur à découvrir impérativement. Ruth Chatterton est magistrale.

Ci-dessus: Ruth Chatterton et George Brent dans « Female » de Michael Curtiz.