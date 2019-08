La grande comédienne Françoise Crémont, que ses amis surnomment Frankie, se sait malade et bientôt condamnée. Comme pour un dernier au revoir, elle décide de réunir ses plus proches à Sintra où l’ascension d’une montagne sera l’ultime rendez-vous donné par Frankie aux siens.

C’est Isabelle Huppert, flamboyante et impériale comme jamais, qui incarne le rôle-titre écrit spécialement par Ira Sachs et Mauricio Zacharias. Un petit théâtre se joue lors de cette journée organisée par la dame rousse qui souhaite assurer les derniers réglages avant son départ.

Ces retrouvailles sur fond de mort sont aussi le prétexte de chassés-croisés amoureux: alors que sa belle-fille (Vinette Robinson) se sépare de son mari, sa petite-fille Maya (Sennia Nenua) découvre sur la plage les émois adolescents. Tandis que sa meilleure amie Irene (Marisa Tomei) rompt avec son compagnon, Frankie aimerait la pousserdans les bras de son fils Paul (Jérémie Renier).

« Frankie » est une sorte de Woody Allen triste. Le cinéaste new-yorkais Ira Sachs observe les chassés-croisés amoureux de sa petite troupe atterrée par la perte prochaine de leur mère, femme, ex et amie. Sur des images superbes – dont un final magnifique – et une musique de Dickon Hinchliffe, « Frankie » est magistralement interprétée par Isabelle Huppert.