Parmi les réfugiés Républicains espagnols parqués dans un camps de concentration à Rivesaltes se trouve un étrange et solitaire bonhomme: Josep. En ce glacial mois de février 1939, ceux comme Josep qui ont fuit la dictature de Franco de l’autre côté des Pyrénées se retrouvent humiliés et affamés par une administration française débordée et inhumaine. Parmi les gendarmes qui surveillent le camps et commettent au passage quelques violences et exactions, un « bleu » se lie d’une profonde amitié avec Josep, malgré les barbelés qui les séparent…

Le dessinateur Aurel revient sur une sombre page de l’histoire française qui précède et annonce le régime de Vichy. Avec Josep, le cinéaste suit la rencontre entre deux hommes de valeur, dont l’un n’est autre que le dessinateur et combattant antifranquiste Josep Bartoli. Aussi, la force de ce poignant long-métrage d’animation est d’ouvrir la réflexion sur l’accueil des migrants dans notre civilisation occidentale.

Avec son style sobre et dénué de tout artifices techniques, avec ses noirceurs et ses moments musicaux endiablés, Josep est une oeuvre magistrale et indispensable.