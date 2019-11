Le grand film d’espionnage de Joseph L. Mankiewicz est de retour dans les salles de cinéma, distribué par le talentueux Swashbuckler Films avec une superbe version restaurée 4k. Tourné à Ankara et Istanbul pour la Twentieth Century-Fox, ce chef d’oeuvre de Mankiewicz retrace l’extraordinaire histoire d’une taupe infiltrée à l’ambassade du Royaume-Uni dans la capitale turque, en plein conflit mondial.

« L’Affaire Cicéron » – le nom de code de l’espion infiltré – se déroule en 1944 à Ankara dans la Turquie neutre et plus précisément dans les appartements privés de l’Ambassadeur du Royaume-Uni. Diello alias Cicéron (James Mason), son classieux domestique albanais, entreprend un business florissant en photographiant des documents secrets et en les vendant à l’ennemi nazi. Non par goût du patriotisme teuton ou par admiration du Troisième Reich, mais simplement par pur appât du gain. Surtout, cet argent permet au valet de s’extraire définitivement de sa condition sociale et d’accéder au monde qu’il servait auparavant. Enfin, les centaines de milliers de pounds lui permettent d’avoir les faveurs de son ancienne patronne, la désargentée comtesse Staviska (Danielle Darrieux).

Adapté du roman de L.C. Moyzisch, qui travaillait à l’ambassade britannique, ce thriller passionnant co-écrit par Mankiewicz et Michael Wilson, est une totale réussite. Suspens haletant, rythme effréné, dialogues sarcastiques… « L’Affaire Cicéron » est une oeuvre jubilatoire.