François (Jalil Lespert) et Noémie (Mélanie Doutey) sont à la tête de la scierie familiale héritée de Claude (Jean-Marie Winling), le père de François. Alors que le couple cherche à avoir un enfant, François entame une relation passionnée avec Patricia (Louise Bourgoin), fraîchement débarquée avec son mari et leurs deux enfants dans cette dure terre du Jura. Lorsque Patricia tombe enceinte, François, avide de paternité, souhaite garder l’enfant adultérin.

Le cinéaste Raphaël Jacoulot, après les Pyrénées dans Avant l’aube et la Provence dans Coup de chaud, pose sa caméra dans les montagnes du Jura, au cœur d’immenses forêts. Dans ce paysage à la fois idyllique – il héberge les amours illégitimes de François et Patricia – et menaçant, le cinéaste suit la descente aux enfers d’un homme écartelé entre la volonté de maintenir sa vie conjugale et professionnelle et celle de tout quitter pour fuir avec sa maîtresse.

Ce drame familial explore la vie de province où tout se sait et qui a pour seul refuge, l’immense forêt protectrice et bienveillante. Raphaël Jacoulot, en adoptant le point de vue de l’homme, suit François dans les relations tendues avec sa famille, dans son entreprise en difficulté financière et dans son couple qui, avec le désir d’un enfant, se réinvente. Cette oeuvre oppressante est portée magnifiquement par un trio d’actrices et d’acteur parfaits: Mélanie Doutey est poignante en femme trompée, Louise Bourgoin à la sensualité magnétique et Jalil Lespert en homme qui dégringole.