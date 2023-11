Brillante étudiante en mathématiques, Marguerite (Ella Rumpf) est une jeune femme introvertie et asociale. Suivie par son directeur de thèse à l’ENS, l’éminent Laurent Werner (Jean-Pierre Darroussin), elle doit présenter ses recherches à un parterre de chercheurs. Mais ses travaux sont remis en question par Lucas (Julien Frison), le nouveau poulain de Laurent Werner.

On rapproche souvent ce film réalisé par Anna Novion avec le récent La Voie royale (Frédéric Mermoud, 2023) qui suivait l’entrée dans une grande école d’une étudiante issue du milieu agricole. Pourtant, la réalisatrice du Théorème de Marguerite s’éloigne de la thématique sociale, même si Marguerite est une provinciale « montée » à Paris et seule femme ans un monde d’hommes, en se concentrant sur la psychologie et les obsessions de son héroïne. Avec ses tee-shirts informes et ses lunettes, l’étudiante qui se promène en chausson dans son établissement consacre tout son temps et ses loisirs aux seuls mathématiques. Jusqu’à virer à l’obsession.

Anna Novion réussit à faire de son personnage, avec une interprétation stupéfiante d’Ella Rumpf, un être kafkaïen, à la limite de la monstruosité. Malaimable et froide, la jeune femme n’a comme unique confidente sa mère (Clotilde Courau) et son exubérante colocataire Noa (Sonia Bonny, une révélation) qui va lui ouvrir les portes de la sociabilité. Et l’ouvrir aux sentiments et, en toute relativité, aux joies du sexe et de l’argent.

Entre comédie et portrait clinique d’une jeune femme antimoderne, Le Théorème de Marguerite est le récit étonnant d’une héroïne complexe à laquelle on s’attache passionnément. Ella Rumpf, découverte dans Grave (Julia Ducournau, 2016), y est tout simplement magistrale.