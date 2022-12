Installé dans une bâtisse isolée au cœur des Hautes Vosges, Alexandre (José Garcia) est un entrepreneur accompli. Père de Lison (Capucine Valmary) d’un premier mariage de Lison, l’homme à qui la réussite sourit vit désormais avec Juliette (Ophélia Kolb) et leur fils Darius. Un soir d’orage, le couple se déchire à l’issue d’une violente dispute. La gendarmerie enquête sur la disparition de la jeune femme qui aurait chuté dans un torrent…

Sixième réalisation de la comédienne Anne Le Ny, qui interprète par ailleurs la capitaine de gendarmerie, Le Torrent est habilement centré autour du personnage de Lison, lycéenne de 18 ans prise en otage par les mensonges de son père. Tiraillée entre l’amour pour son paternel et le retour à la raison que lui demande le père de Juliette (André Dussollier), l’adolescente forme le pivot central de ce thriller psychologique.

On aurait aimé une intrigue plus virtuose tant le sujet s’y prêtait largement, ainsi qu’une réflexion plus aboutie sur la culpabilité. Le Torrent est en partie sauvé grâce à l’interprétation de ses comédiens, le magistral André Dussollier en tête. Il forme, dans la seconde partie du film, un duo émouvant avec la douce Capucine Valmary, véritable révélation. Sans oublier José Garcia, impeccable, et la toujours trop discrète Ophélia Kolb qu’on avait découvert dans Amanda (2018) et plus récemment dans Les Passagers de la nuit (2022).

Trop classique, Le Torrent reste toutefois appréciable à regarder.