/Amanda: ceux qui restent.

Haute comme trois pommes, Amanda se retrouve sans père ni mère. Elle n’a jamais connu son géniteur et, en ces temps de terrorisme, sa mère vient de décéder dans un attentat. A sept ans, Amanda est prise en charge par son oncle (Vincent Lacoste) et sa tante (Marianne Basler). Avec sa personnalité attachante et sa jeunesse, la petite fille va bouleverser la vie de son oncle.

Mikhaël Hers signe une nouvelle fois, après « Ce sentiment de l’été » un film sur la reconstruction après l’absence.