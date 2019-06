C’est la première fois de son histoire cinématographique que la Corée du Sud remporte la Palme d’or au Festival de Cannes. Et c’est le talentueux cinéaste Bong Joon-ho, auréolé des succès du polar « Memories of murder » (2003) et du film d’anticipation « Snowpiercer » (2013) qui arrache cette année 2019 le précieux trophée avec son nouveau film « Parasite ».

Cinéaste efficace et talentueux, Bong Joon-ho mélange les genres avec « Parasite »: une critique sociale, un film noir, du gore et de la comédie.