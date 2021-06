A huit ans, Nelly rencontre la mort pour la première fois: sa grand-mère vient de décéder. Avec ses parents, il est temps de dire au revoir aux habitants de la maison de retraite où vivait la vieille dame et de vider l’ancien appartement où vécut la mère de Nelly durant sa jeunesse. Dans la forêt où sa mère jouait enfant, Nelly rencontre une fille du même âge, Marion. L’occasion pour les petites filles de rejouer l’époque de la mère de Nelly enfant…

Céline Sciamma nous avait conquis avec son beau Portrait de la jeune fille en feu (2019) auréolé d’un succès critique et public. La talentueuse réalisatrice revient avec un film plus intime, à hauteur d’enfant, sur le sensible sujet du deuil. Avec pour décor quasi unique un appartement et une forêt, Céline Sciamma propose une brillante confrontation des générations sur le départ d’une mère – pour la mère de Nelly interprétée par Nina Meurisse – et d’une grand-mère, interprétée par Margot Abascal.

Film fantastique où le personnage principal revient dans le passé à l’âge de sa mère, Petite maman est une réflexion douloureuse – parfois glaciale et clinique – sur l’apprentissage de la mort et le commencement du deuil de l’enfance, avec quelques sourires et rires d’enfants esquissés qui ouvrent les possibilités heureuses de la transmission.