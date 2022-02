Un des grands classiques de la comédie britannique est de nouveau visible – en version restaurée 4K – dans les salles grâce au distributeur Swashbuckler Films. Sorti en 1955, produit par Ealing Studios et Rank Film et tourné en Technicolor, Tueurs de dames (The Ladykillers) n’a pratiquement pas pris une ride: son humour qui mêle l’absurde et le burlesque est toujours aussi mordant.

Même, l’humour noir rappelle évidemment les émules que ce film d’Alexander Mackendrick a engendrés – Joel et Ethan Coen évidemment – qui en ont d’ailleurs fait un remake en 2004.

Pour préparer le casse de la gare de King’s Cross, une bande de cinq malfrats loge dans la petit maison que leur loue madame Wilberforce, une vieille dame sans défense. En se faisant passer pour des musiciens en répétition, ils ne se doutent pas que la vieille dame mettra à mal leur plan.

En 1h30, le cinéaste et son scénariste William Rose déroulent un récit parfaitement ciselé, aux multiples rebondissements qui tiennent en haleine ses spectateurs. Cette comédie jubilatoire doit également beaucoup à ses interprètes, le génial Alec Guinness en tête, ainsi que Peter Sellers, Cecil Parker et Herbert Lom.