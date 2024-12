A tout juste 18 ans, Anthony (Clément Faveau), qu’on surnomme Totone, reprend la ferme familiale du Jura suite au décès prématuré de son père. En charge de sa petite sœur et accompagné de ses amis, il décide de se lancer dans la fabrication du Comté.

Premier film et premier essai transformé, Vingt Dieux offre une représentation rare du milieu rural. Entre drame et comédie, Louise Courvoisier, jeune cinéaste originaire du Jura, brosse le portrait d’une famille atypique – un jeune adulte, sa petite sœur et une bande d’amis – en proie aux difficultés de leurs conditions. En prenant les rennes de l’exploitation familiale, le jeune homme gravit le chemin de l’apprentissage, entre découragements et petites victoires.

Il y a un peu de Maurice Pialat dans ce Vingt Dieux où les protagonistes évoluent dans ce récit initiatique entre rudesse et douceur. Les jeunes acteurs, composé d’un casting amateur qui n’a jamais tourné auparavant, possèdent cette vérité qui crève l’écran: le frère et sa petite sœur, étonnante, ainsi que la jeune paysanne, Maïwène Barthelemy, magnifique portrait d’une femme libre.