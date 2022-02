Cinéma Gulf Stream à La Baule

Adresse: 52 avenue du Général de Gaulle à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)

Nombre de salles: 5

Le cinéma de La Baule est une institution à tout seul. Ancien garage reconverti en une salle de 700 fauteuils, le Gulf Stream est aujourd’hui doté de cinq salles en gradins. C’est Tony Molière (1934-1921), producteur au sein des Films Molière notamment de la Palme d’or L’Homme de fer (1981) d’Andrzej Wajda, qui reprend en 1983 Le Gulf Stream. Personnalité respectée du cinéma, Tony Molière avait redynamisé en 1976 le Trianon de Saint Nazaire – devenu le multisalles Les Korrigans – puis ouvert les six salles du Ciné Presqu’île de Guérande.

Classé Art et Essai et aujourd’hui géré par Manuel Molière et son épouse, le Gulf Stream propose une affiche d’œuvres grand public ainsi qu’une belle sélection de films d’auteur.

La station balnéaire possédait encore au mitan des années 1970 la salle du Cinéma du Casino (480 fauteuils), Les Evans (Allée des Acacias – 350 fauteuils) ainsi que le Palace (155 avenue du Général de Gaulle – 419 fauteuils).

Capacité du cinéma Gulf Stream de La Baule:

Salle 1: 196 places

Salle 2: 121 places

Salle 3: 94 places

Salle 4: 76 places

Salle 5: 125 places