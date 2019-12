Adresse: Avenida da Liberdade, 2 à Lisbonne (Portugal)

Nombre de salles: 1

En face du cinéma São Jorge se trouve l’un des plus beaux bâtiments de style Art Déco de Lisbonne, le Condès. Inauguré en 1951, un an après São Jorge, le cinéma Condès est dessiné par l’architecte Raul Tojal en lieu et place d’un théâtre, le Teatro da Rua dos Condos.

Avec son originale façade en angle arrondi et ses bas-reliefs de plâtre, oeuvre de l’artiste Arístides Vaz, le Condès possède une salle monumentale de 1400 fauteuils répartis dans l’orchestre et les deux balcons.

Fermé à la fin des années 1990, le restaurant Hard Rock Café loge depuis 2003 dans l’ancien cinéma dont il ne subsiste que la façade classée.

Ci-dessus: les bas-reliefs du cinémas Condès représentent la danse, la musique, la comédie, la tragédie et le cinéma. Elles sont l’oeuvre de Arístides Vaz.