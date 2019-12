Adresse: Avenida Da Liberdade, 175 à Lisbonne (Portugal)

Nombre de salles: 3

Sur la très célèbre avenue de la Liberté trône le plus emblématique cinéma de Lisbonne, le São Jorge. Édifié en 1950 sur les plans de l’architecte Fernando Silva, la monumentale salle de cinéma est inaugurée le 24 février avec le film britannique « Les Chaussons rouges » (1948) réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger.

Adoptant les canons de l’architecture Art déco, la salle originale du São Jorge, le plus grand cinéma du Portugal, possède plus de 1800 fauteuils répartis entre l’orchestre et le balcon. La cinéma subit des restructurations dans les années 1970 et rouvre en 1974 dotée de trois salles.

Toujours en activité, le São Jorge accueille des festivals de films et des représentations théâtrales.