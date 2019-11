Lobster Films n’est pas seulement un des acteurs majeurs de la restauration et la diffusion des films dits de patrimoine. La société du pétillant Serge Bromberg publie également des livres – on se rappelle le magnifique beau-livre « RKO 30 ans d’Hollywood » consacré au mythiques studios qui produisirent le premier film d’Orson Welles « Citizen Kane » – pour le plus grand bonheur des cinéphiles.

Ce mois-ci, l’éditeur revient avec le délicieux »Lexinéma », le dictionnaire cinéphile des mots insolites de la langue française. Pour les amoureux de la langue et de la pellicule nitrate, le recueil de Christopher Marco nous propose un inventaire de mots et d’expressions vieillis, souvent inusités, et s’amuse à les mettre en parallèle avec une illustration de films rares.

On savoure à feuilleter les quelques 150 pages de ce petit livre décalé, vintage et… résolument moderne! On le sait, la langue française et le cinéma, outre les nombreuses adaptations cinématographiques de romans, ont toujours noué de très étroits liens. Ce « Lexinéma » est une approche nouvelle, originale et pleine d’humour des mots et des images du 7ème art.

« Lexinéma »

Dictionnaire cinéphile des mots insolites de la langue française.

Christopher Marco (textes) et catalogue Lobster Films (photos)

Novembre 2019, 162 pages.

Editions Lobster