Le nouveau film de l’actrice et réalisatrice Nicole Garcia, qui bénéficie d’une rétrospective à la Cinémathèque française, suit le parcours d’un duo d’amoureux transis, Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney), jeunes parisiens qui se retrouve quelques années plus tard sur une plage de l’Océan Indien. Mais Lisa est désormais mariée – sans grande conviction – avec Léonard Redler (Benoît Magimel), un riche homme d’affaires genevois.

Le thriller amoureux de la cinéaste d’Un Beau dimanche (2014) s’ouvre sur une magnifique scène qui offre le sommeil apaisé des deux amants, drapés dans des tissus de satin noir. La couleur est annoncée. Et les différences sociales ne vont pas tarder à poindre: en épousant Léo, la jeune femme accède à une classe qu’il est difficile de lâcher.

Envoûtant malgré quelques invraisemblances et follement romanesque, Amants est un film noir sublimé par une réalisation raffinée. Le trio amoureux évolue dans trois lieux: Paris, l’Océan Indien et la ville de Genève où se conclura la fin tragique du film. La fragile Stacy Martin est l’objet de convoitise des deux hommes de sa vie: Pierre Niney et Benoît Magimel dont la solide interprétation écrase tout sur son passage.