Alors que le chemin mène la caravane vers l’Ouest, la jeune Martha Jane doit prendre en mains le chariot de son père blessé. Dégourdie et audacieuse, Martha Jane troque sa robe pour un pantalon et trouve sa liberté en montant à cheval. Mais, au sein d’une la communauté dirigée par son chef Abraham, Martha Jane est accusée d’un vol qu’elle n’a pas commis. C’est le moment pour Calamity Jane de devenir elle-même.

Avec ses belles couleurs qui rappellent la peinture nabi, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary est un superbe récit d’aventures et d’apprentissage réalisé par Rémi Chayé. Cette production franco-danoise insuffle un vent salvateur et bienvenu parmi les films d’animations souvent lourdingues. Avec ses multiples rebondissements et sa jolie musique, ce film d’animation – pas uniquement destiné aux plus jeunes spectateurs – est une merveille à découvrir et à soutenir.

C’est aussi un vif plaidoyer pour l’émancipation des femmes qui, dans les Etats-Unis des années 1860 ou dans notre monde d’aujourd’hui, subissent les violences d’un patriarcat insupportable.