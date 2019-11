En 1962, « Cartouche » sort dans les salles de France. Près de soixante-ans plus tard, le film d’aventures qui s’inspire du bandit de grand chemin qui officiait durant la Régence de Philippe d’Orléans ressort en version restaurée sur grand écran. Cette oeuvre de Philippe de Broca, devenue un classique du film de cape et d’épée, est un bonheur de cinéma avec, en prime, deux mythes qui irradient la pellicule: Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale.

Épris de justice et de liberté, Dominique dit Cartouche (Jean-Paul Belmondo), vole aux riches pour distribuer aux pauvres. Ce Robin des Bois de l’Ancien Régime constitue bientôt autour de lui une bande et destitue le chef de la Cour des Miracles Malichot (Marcel Dalio, génial). Entre-temps, Cartouche s’éprend de Vénus (Claudia Cardinale) avant de tomber sous le charme de la femme du lieutenant général, Isabelle de Ferrussac (Odile Versois).

« Cartouche » ou le panache de Philippe de Broca: tout est parfait dans ce divertissement exigeant tant au niveau du scénario aux multiples rebondissements, qu’au travers des dialogues qui font mouche, de la musique écrite par le grand Georges Delerue et de l’interprétation de grands comédiens: Jean Rochefort, Marcel Dalio, Noël Roquevert, Odile Versois… et évidemment le beau duo de cinéma Belmondo-Cardinale.