/Celle que vous croyez: la femme abandonnée.

A cinquante ans, Claire (Juliette Binoche) élève seule ses deux fils. Divorcée, cette enseignante en littérature entretient une relation avec Ludo (Guillaume Gouix), un homme plus jeune qui ne tardera pas à rompre. Se sentant abandonnée, Claire séduit à travers les réseaux sociaux Alex (François Civil), un jeune homme de vingt-cinq ans. Cette relation amoureuse tourne vers la passion mais achoppe à un écueil: Claire se fait passer pour Clara, une femme de la moitié du sien…

« Celle que vous croyez » est adapté d’un roman de Camille Laurens paru en 2016. Si l’interprétation de Juliette Binoche est époustouflante en femme délaissée sombrant dans la dépression, le film de Safy Nebbou manque malheureusement de consistance. Au lieu d’ausculter la névrose de Claire, le cinéaste se contente de filmer un récit avec des rebondissements improbables. Vaguement sur le même sujet, on préférera un film malheureusement peu connu et pourtant épatant: « L’Autre » réalisé en 2008 par Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic avec l’interprétation extraordinaire de Dominique Blanc, nommée cette année-là au Cesar de la meilleure actrice.