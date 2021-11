Losqu’elle embarque dans le train qui la mène à Mourmansk, Laura tombe sur le pire des voisins qu’on souhaite avoir pour partager son compartiment: un jeune homme ivre, vulgaire et aux propos répugnants. Pourtant, durant ce long voyage avec Lhoja, la jeune finlandaise ne rebrousse pas chemin, même si l’envie de revenir à Moscou auprès de son amante Irina la taraude.

C’est une rencontre qui ne devait pas se faire. Mais Laura (Seidi Haarla) et Ljoha (Yuriy Borisov) ont beaucoup plus à partager, peut-être même plus que la jeune femme espérait avec son amante restée à Moscou et interprétée par Dinara Droukarova. Ce beau récit initiatique qui se déroule sur 1.500 km et qui se termine au bord de la mer de Barents transformera à jamais les deux protagonistes.

Dans ce vieux train – refuge incertain au milieu d’un paysage glacé qui défile – où la vie évolue entre le compartiment et le wagon-restaurant, les deux solitaires vont finalement avancer ensemble sur le chemin de leurs vies. Filmé par Juho Kuosmanen avec une caméra à l’épaule et privilégiant les ellipses, Compartiment n° 6 est un récit aride et poignant qui bouleverse totalement. Le dernier regard échangé entre Laura et Ljoha est une des plus belles scènes de ce voyage vers la blanche lumière arctique.